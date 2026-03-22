Долина прервала концерт ради минуты молчания

Певица Лариса Долина почтила память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» во время своего выступления в Подольске, сообщает ТАСС. Сегодня, 22 марта, исполнилось ровно два года со дня страшной трагедии.

Сегодня ровно два года со дня страшной трагедии в «Крокусе». Я не могу обойти эту тему стороной, поэтому прошу почтить память минутой молчания, — сказала она со сцены.

Вторая годовщина трагедии в «Крокус Сити Холле» отмечается массовыми памятными мероприятиями. Уже с раннего утра к мемориалу начали приходить жители Московской области и гости региона с цветами. Среди тех, кто пришел почтить память жертв теракта — активисты ОНФ и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Ранее сообщалось, что четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорены к пожизненному лишению свободы. Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову. Все они должны выплатить 990 тыс. рублей штрафа.