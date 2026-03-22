Самолет подал сигнал бедствия над Ленобластью на фоне атак БПЛА

Самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Ленинградской областью, сообщил Telegram-канал SHOT. Борт продолжает кружить во Всеволожском районе, причины пока неизвестны.

По информации канала, речь идет о рейсе SDM6858 из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. Airbus A320-214 подал код 7700, который может означать аварийную ситуацию на борту.

В настоящее время самолет выполняет круги в районе от Кировска до Коськовского. За полетом следят более 10 тыс. пользователей онлайн-сервисов отслеживания. Других подробностей о ЧП пока нет.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о нескольких атаках БПЛА. Число уничтоженных ПВО дронов достигло пяти. Согласно сообщениям главы региона, всего за день ВСУ совершили три попытки ударить по региону с разрывом в один час.

Дрозденко также предупреждает жителей Ленобласти об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации подчеркнули, что из-за ограничения работы аэропорта возможны корректировки в расписании рейсов.