Украинские БПЛА атаковали северный регион России Системы ПВО армии России сбили еще два БПЛА над Ленобластью

Еще два беспилотника сбили над Ленобластью, заявил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Таким образом, число уничтоженных ПВО дронов достигло пяти. Глава региона не уточнил информацию о пострадавших или разрушениях.

Еще два беспилотника силами ПВО уничтожено над Ленобластью. Боевая работа продолжается, — отметил он.

Согласно сообщениям Дрозденко, налеты дронов совершились с разрывом в один час. Он также предупреждает жителей Ленобласти об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении 47 украинских БПЛА. Так, число сбитых ПВО дронов достигло 87. В ликвидации беспилотников также участвовали мобильная группа «БАРС-Брянск» и Росгвардия.

В Минобороны до этого информировали о перехвате 25 украинских БПЛА. Под угрозу атаки попали Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.