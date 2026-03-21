Беру лук и муку и готовлю лепёшки фатир — простая выпечка, которая заменяет и хлеб, и перекус

Иногда самые вкусные блюда готовятся из самых простых продуктов. Эти слоёные лепёшки с луком получаются ароматными, румяными и очень аппетитными. Готовлю их часто — они отлично подходят и к супу, и к чаю, и просто как быстрый перекус. Особенно выручает такой рецепт, когда дома минимум ингредиентов.

Фатир — это среднеазиатская лепёшка с тонкими слоями и луковой начинкой. Снаружи она получается слегка хрустящей, а внутри мягкой и ароматной.

Ингредиенты: мука — 300 г, вода — 160 мл, лук — 2 шт., растительное масло — 2 ст. л. в тесто и 3–4 ст. л. для смазывания, соль — 1/3 ч. л.

Муку просеивают в миску, добавляют соль, растительное масло и постепенно вливают воду. Замешивают плотное гладкое тесто, которое не липнет к рукам. Его накрывают и оставляют отдохнуть примерно на 30 минут.

Лук нарезают очень тонкими полукольцами, слегка солят и немного разминают руками, чтобы он стал мягче. Тесто делят на четыре части и раскатывают максимально тонко. Каждый пласт смазывают маслом, распределяют лук, затем сворачивают рулетом и закручивают спиралью.

Заготовки немного разминают руками, делают несколько проколов вилкой и смазывают маслом. Выпекают лепёшки в разогретой до 250 °C духовке около 15–20 минут до румяной корочки. Готовую выпечку накрывают полотенцем и дают немного остыть.

