Появились подробности атак БПЛА на Ленобласть на фоне ЧП с самолетом Дрозденко заявил о ликвидации восьми БПЛА на фоне ЧП с самолетом над Ленобластью

ПВО сбила в общей сложности восемь БПЛА над Ленобластью, сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере МАХ. Он добавил, что системы обороны продолжают отражать атаки. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

В общей сложности уже восемь БПЛА уничтожено сегодня над Ленобластью. Отражение атаки продолжается, — отметил глава региона.

На фоне атак БПЛА самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Ленобластью. Борт кружит во Всеволожском районе, причины пока неизвестны. Речь идет о рейсе из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. Airbus A320-214 подал код 7700, который может означать аварийную ситуацию на борту. За полетом следят более 10 тыс. пользователей онлайн-сервисов отслеживания.

Дрозденко предупредил жителей Ленобласти об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации подчеркнули, что из-за ограничения работы аэропорта возможны корректировки в расписании рейсов.