Десятки дронов ВСУ пытались атаковать регионы России за два часа

Средства ПВО сбили 60 дронов ВСУ над регионами России за два часа

Российские средства противовоздушной обороны за два часа, с 18:00 до 21:00 мск, уничтожили 60 дронов ВСУ над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА — 33 — пытались атаковать Брянскую область, на втором месте Смоленская область (14 БПЛА), на третьем — Новгородская (семь БПЛА).

С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 33 — над территорией Брянской области, 14 — над территорией Смоленской области, 7 БПЛА — над территорией Новгородской области, 3 — над территорией Ленинградской области, 2 — над территорией Тверской области и 1 — над территорией Курской области, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении 47 украинских БПЛА. Так, число сбитых ПВО дронов достигло 87. В ликвидации беспилотников также участвовали мобильная группа «БАРС-Брянск» и Росгвардия.

В Минобороны до этого информировали о перехвате 25 украинских БПЛА. Под угрозу атаки попали Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.