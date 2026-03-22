22 марта 2026 в 20:05

Один российский аэропорт ввел ограничения второй раз за день

Росавиация сообщила о введении новых ограничений в аэропорту Пулково

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Временные ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщила Росавиация в Telegram-канале. Это уже второй случай ограничения работы воздушной гавани за день.

Аэропорт Пулково. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении еще двух беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, общее количество сбитых ПВО дронов увеличилось до пяти. Информации о возможных пострадавших или разрушениях нет.

Дрозденко также отметил, что скорость мобильного интернета может быть снижена на территории Ленинградской области. По его словам, это связано с объявленной опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием 97 беспилотников по российским регионам. По данным ведомства, дроны сбили с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

