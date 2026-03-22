Один российский аэропорт ввел ограничения второй раз за день

Один российский аэропорт ввел ограничения второй раз за день

Временные ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщила Росавиация в Telegram-канале. Это уже второй случай ограничения работы воздушной гавани за день.

Аэропорт Пулково. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении еще двух беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, общее количество сбитых ПВО дронов увеличилось до пяти. Информации о возможных пострадавших или разрушениях нет.

Дрозденко также отметил, что скорость мобильного интернета может быть снижена на территории Ленинградской области. По его словам, это связано с объявленной опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием 97 беспилотников по российским регионам. По данным ведомства, дроны сбили с 13:00 до 18:00 по московскому времени.