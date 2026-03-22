Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 18:33

Рой из почти 100 дронов атаковал российские регионы

Силы ПВО сбили 97 украинских БПЛА за пять часов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины атаковали регионы России беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, за последние пять часов дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 97 БПЛА. Речь идет о периоде с 13:00 до 18:00 мск.

22 марта с 13:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 47 беспилотников сбили над Брянской областью. Еще 25 БПЛА уничтожили над Смоленской областью, 10 — над Белгородской, семь — над Новгородской, пять — над Курской, два — над Ленинградской и еще один — над Псковской областями.

Ранее противовоздушная оборона перехватила и сбила два беспилотника над Ленинградской областью. Как уточнил губернатор Александр Дрозденко, пострадавших и разрушений нет. Он также предупредил об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители многоквартирного дома пожаловались на «террор» ворон
Украинские аналитики предрекли отказ ЕС от поддержки Киева
Букмекеры оценили шансы Овечкина забить тысячный гол в матче с «Колорадо»
В Крыму рассекретили бизнес-проект «клана» Зеленского в Черном море
В Германии ответили на вопрос, возможен ли мир в Европе без участия России
В Донецке произошел блэкаут
Дептранс назвал часы возможных перекрытий в Москве
«Готовьтесь к грядущим мрачным дням»: в США оценили ультиматум Трампа Ирану
На Западе раскрыли, как США наступили себе на «энергетическое горло»
В ходе выборов во Франции скончались уже два человека
Пашинян извинился перед женщиной после скандала в метро
Украинские БПЛА атаковали северный регион России
Названы самые ленивые члены британской Палаты лордов
Что известно о схождении Благодатного огня в условиях военных ограничений?
Орбан объяснил, как «немецкая логика» по Украине разрушает ЕС
Агрессивная мартышка прокусила руку четырехлетнему ребенку
«Зенит» разгромил московское «Динамо»
В Германии нашлись те, кто категорически против создания армии ЕС
Одесский ресторан лишился поваров из-за «людоловов»
Число сбитых БПЛА увеличилось в два раза в Брянской области
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.