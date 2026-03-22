Рой из почти 100 дронов атаковал российские регионы Силы ПВО сбили 97 украинских БПЛА за пять часов

Вооруженные силы Украины атаковали регионы России беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, за последние пять часов дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 97 БПЛА. Речь идет о периоде с 13:00 до 18:00 мск.

22 марта с 13:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 47 беспилотников сбили над Брянской областью. Еще 25 БПЛА уничтожили над Смоленской областью, 10 — над Белгородской, семь — над Новгородской, пять — над Курской, два — над Ленинградской и еще один — над Псковской областями.

Ранее противовоздушная оборона перехватила и сбила два беспилотника над Ленинградской областью. Как уточнил губернатор Александр Дрозденко, пострадавших и разрушений нет. Он также предупредил об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.