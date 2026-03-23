Операторы БПЛА «Ахмата» российской группировки войск «Север» используют так называемую тактику «карусели» в Сумской области, сообщил РИА Новости боец спецназа с позывным Великий. По его словам, она применяется при обнаружении противника.

Полностью контролируем при помощи беспилотников наш участок. Видим все передвижения. Расчеты БПЛА в приоритете наших целей. Работаем «каруселью». Используем КВН, «Молнии», другие беспилотники, бьем, пока полностью не уничтожим цель, — сказал источник.

Великий добавил, что расчеты операторов БПЛА ВСУ часто располагаются в жилых домах. Поэтому перед поражением цели всегда проводится тщательная разведка.

Ранее оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Викинг рассказал, что российские наземные робототехнические комплексы почти полностью заменили бойцов снабжения. По его словам, теперь они доставляют грузы непосредственно на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе.

Тем временем военнослужащие Вооруженных сил России на Константиновском направлении придумали необычный способ перехвата беспилотных летательных аппаратов противника, о чем поведали бойцы 4-й бригады группировки войск «Юг». Для этих целей солдаты используют простое приспособление — капроновую нить с гайкой.