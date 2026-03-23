23 марта 2026 в 06:57

Российские операторы БПЛА начали применять тактику «карусели»

РИА Новости: операторы БПЛА используют тактику «карусели» под Сумами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Операторы БПЛА «Ахмата» российской группировки войск «Север» используют так называемую тактику «карусели» в Сумской области, сообщил РИА Новости боец спецназа с позывным Великий. По его словам, она применяется при обнаружении противника.

Полностью контролируем при помощи беспилотников наш участок. Видим все передвижения. Расчеты БПЛА в приоритете наших целей. Работаем «каруселью». Используем КВН, «Молнии», другие беспилотники, бьем, пока полностью не уничтожим цель, — сказал источник.

Великий добавил, что расчеты операторов БПЛА ВСУ часто располагаются в жилых домах. Поэтому перед поражением цели всегда проводится тщательная разведка.

Ранее оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Викинг рассказал, что российские наземные робототехнические комплексы почти полностью заменили бойцов снабжения. По его словам, теперь они доставляют грузы непосредственно на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе.

Тем временем военнослужащие Вооруженных сил России на Константиновском направлении придумали необычный способ перехвата беспилотных летательных аппаратов противника, о чем поведали бойцы 4-й бригады группировки войск «Юг». Для этих целей солдаты используют простое приспособление — капроновую нить с гайкой.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово начали выбирать один тип отдыха на майские праздники
Самолет столкнулся с пожарной машиной и получил сильные повреждения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 марта: инфографика
Экс-сотрудник СБУ раскрыл маршрут, по которому наемники попадают на Украину
Назван радикальный сценарий обхода Евросоюзом позиции Венгрии по Украине
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки бойцов СВО
Мощная атака на Ленобласть и «майданы вдов»: новости СВО на утро 23 марта
В России будут маркировать новые переводы Ремарка и Сартра
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 249 украинских БПЛА
ВСУ пытались атаковать российский регион ночью с помощью 19 БПЛА
В Тверской области раскрыли масштабы разрушений после атаки ВСУ
Володин запустил обсуждение о бюрократической нагрузке на учителей
Марочко объяснил, почему мародерство ВСУ усиливается
Работа спецназа по защите Гладкова от атаки БПЛА попала на видео
Что известно о ситуации в Пулково на фоне атак ВСУ
Ученые раскрыли, где могут находиться инопланетяне
Составлены идеальные направления для краткосрочного отдыха в России
Место смертельного пожара в Москве попало на видео
«Фронт против зла»: в США выступили с неожиданным призывом о России
Что известно о недовольстве американских солдат из-за войны с Ираном
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

