Два сотрудника «Мираторга» были ранены при атаке ВСУ под Брянском Богомаз: при ударе по территории АПХ «Мираторг» были ранены два сотрудника

Два сотрудника АПХ «Мираторг» получили травмы в результате атаки беспилотников на территорию предприятия в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Он уточнил, что мужчины госпитализированы, им была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.

В результате намеренного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, ранены два сотрудника предприятия, — написал он.

Богомаз добавил, что ВСУ атаковали дронами поселок Сосница Севского района. Также повреждены два грузовых авто.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров передавал, что жительница Кочубеевского округа получила травмы в результате падения фрагментов беспилотника на ее жилище. По словам главы региона, пострадавшей была оказана медицинская помощь, а удар привел к повреждениям частных домов.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Таганрогом. При падении фрагментов дрона в многоквартирном доме были повреждены окна в одной из квартир. Как отметил глава региона, жертв и пострадавших нет.