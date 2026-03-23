23 марта 2026 в 06:41

Два сотрудника «Мираторга» были ранены при атаке ВСУ под Брянском

Богомаз: при ударе по территории АПХ «Мираторг» были ранены два сотрудника

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Два сотрудника АПХ «Мираторг» получили травмы в результате атаки беспилотников на территорию предприятия в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Он уточнил, что мужчины госпитализированы, им была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.

В результате намеренного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, ранены два сотрудника предприятия, — написал он.

Богомаз добавил, что ВСУ атаковали дронами поселок Сосница Севского района. Также повреждены два грузовых авто.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров передавал, что жительница Кочубеевского округа получила травмы в результате падения фрагментов беспилотника на ее жилище. По словам главы региона, пострадавшей была оказана медицинская помощь, а удар привел к повреждениям частных домов.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Таганрогом. При падении фрагментов дрона в многоквартирном доме были повреждены окна в одной из квартир. Как отметил глава региона, жертв и пострадавших нет.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

