Число погибших при пожаре в московской многоэтажке возросло

Число погибших при пожаре в жилом доме в Москве возросло до трех, сообщили ТАСС в оперативных службах. Еще четверо человек пострадали.

Ранее было известно об одном погибшем. Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы на Николоямской улице. Возгорание началось около 04:00 мск в квартире на втором этаже и быстро распространилось на лестничную клетку.

По данным очевидцев, из окон вырывалось пламя и валил густой черный дым, а жители верхних этажей кричали и просили о помощи. Свидетели также сообщали о звуках, похожих на взрывы, раздававшихся во время пожара.

Журналисти відзначили, що возгорание зафиксировано на втором этаже здания, которое находится на Николоямской улице.

До этого в Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Сообщалось, что пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек.