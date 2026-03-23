Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 06:23

Число погибших при пожаре в московской многоэтажке возросло

Число погибших при пожаре в жилом доме в Москве возросло до трех

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших при пожаре в жилом доме в Москве возросло до трех, сообщили ТАСС в оперативных службах. Еще четверо человек пострадали.

Три человека погибли, еще четверо пострадали, — говорится в заявлении.

Ранее было известно об одном погибшем. Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы на Николоямской улице. Возгорание началось около 04:00 мск в квартире на втором этаже и быстро распространилось на лестничную клетку.

По данным очевидцев, из окон вырывалось пламя и валил густой черный дым, а жители верхних этажей кричали и просили о помощи. Свидетели также сообщали о звуках, похожих на взрывы, раздававшихся во время пожара.

Ранее сообщалось, что пожар начался в девятиэтажном жилом доме на востоке Москвы. Журналисты отметили, что возгорание зафиксировано на втором этаже здания, которое находится на Николоямской улице.

До этого в Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Сообщалось, что пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек.

Москва
пожары
погибшие
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Россия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.