Эта добавка перевернула мое отношение к котлетам — экономлю на фарше, получаю нежное и полезное блюдо

Когда нужно накормить семью вкусным и полезным ужином без долгой подготовки, этот рецепт — спасение. Всего 45 минут от начала до готового блюда, а аромат, доносящийся из духовки, соберет всех за столом еще до подачи.

Что понадобится

Куриное филе — 500 г, кабачок — 1 шт. (средний), морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., сыр плавленый (для запекания) — 90 г, соль, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 1–2 ст. л.

Как готовлю

Куриное филе и очищенный лук пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере до состояния фарша. Кабачок и морковь очищаем и натираем на мелкой терке. Если кабачок очень сочный, отжимаем излишки сока.

В глубокой миске соединяем куриный фарш, тертые овощи, яйцо, соль и перец. Тщательно вымешиваем массу до однородности. Руки смачиваем водой и формируем из фарша аккуратные котлеты.

Противень застилаем пергаментом, слегка смазываем маслом и выкладываем котлеты. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут.

Достаем противень, на каждую котлету выкладываем по кусочку плавленого сыра и возвращаем в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подаем горячими, украсив зеленью.

Дмитрий Демичев
