22 марта 2026 в 22:30

Забудьте про истощенные грядки: посадите это на месте картошки — и урожай будущего года вас поразит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После картофеля почва истощается и требует отдыха, но вместо того, чтобы оставлять землю пустовать, посадите сидераты — растения, которые восстановят плодородие и улучшат структуру грунта за один сезон.

Если вы хотите получить урожай, а не просто удобрить землю, после картошки отлично растут бобовые: горох, фасоль или бобы — они обогащают почву азотом и дают вкусный урожай. Также можно посадить тыкву, кабачки или огурцы, если вы хорошо удобрили грядку органикой. Посадите это на месте картошки — и урожай будущего года вас поразит. Эти культуры помогут восстановить баланс и подготовить землю к следующему сезону.

Для удобрения лучший выбор после картошки — горчица белая: она быстро растет, подавляет сорняки, отпугивает проволочника и обогащает почву фосфором и серой. Ее зеленая масса, заделанная в землю, становится отличным органическим удобрением. Другой идеальный вариант — фацелия, которая не только оздоравливает почву, но и привлекает пчел-опылителей. Так вы забудете про истощенные грядки.

Ранее стало известно, что нужно рассыпать по грядкам в марте, чтобы земля была рыхлой и благородной.

Проверено редакцией
Вы поливаете и лелеете рассаду, а она не растет? Простой прием, о котором часто забывают
Сад, который цветет до ноября: 7 осенних многолетников — красота до первых заморозков
Не томат, а ударная бригада — его не сломать ни ветром, ни дождем: стоит себе и штампует урожай пачками
Из тысяч гибридов сажаю только два — дают по 40–50 огурцов с куста без перерыва: зеленцы крепкие, хрустящие, без горечи
Как начать посадки, что делать со снегом на участке: дачные дела в апреле
дачи
огороды
урожай
овощи
Дарья Иванова
