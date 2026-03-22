Забудьте про истощенные грядки: посадите это на месте картошки — и урожай будущего года вас поразит

После картофеля почва истощается и требует отдыха, но вместо того, чтобы оставлять землю пустовать, посадите сидераты — растения, которые восстановят плодородие и улучшат структуру грунта за один сезон.

Если вы хотите получить урожай, а не просто удобрить землю, после картошки отлично растут бобовые: горох, фасоль или бобы — они обогащают почву азотом и дают вкусный урожай. Также можно посадить тыкву, кабачки или огурцы, если вы хорошо удобрили грядку органикой. Посадите это на месте картошки — и урожай будущего года вас поразит. Эти культуры помогут восстановить баланс и подготовить землю к следующему сезону.

Для удобрения лучший выбор после картошки — горчица белая: она быстро растет, подавляет сорняки, отпугивает проволочника и обогащает почву фосфором и серой. Ее зеленая масса, заделанная в землю, становится отличным органическим удобрением. Другой идеальный вариант — фацелия, которая не только оздоравливает почву, но и привлекает пчел-опылителей. Так вы забудете про истощенные грядки.

