Посадите эту «шелковую» красавицу в самый бедный грунт — и она зацветет белыми колокольчиками

Посадите эту «шелковую» красавицу в самый бедный грунт — и она зацветет белыми колокольчиками

Этот изящный однолетник превращает любую клумбу в воздушное облако благодаря своим крупным шелковистым цветкам-колокольчикам диаметром 5–6 см.

Лепестки годеции напоминают атлас или гофрированный шелк, а собранные в рыхлые кистевидные соцветия бутоны распускаются один за другим, создавая эффект непрерывного белого фейерверка с июня по сентябрь.

Для дачи этот цветок — настоящая находка: он прекрасно растет на любых почвах, не боится засухи и прощает начинающим садоводам ошибки с поливом. Годеция практически не поражается мучнистой росой и тлей, а ее нежный аромат привлекает бабочек и пчел.

Уход предельно прост: достаточно поливать в сильную жару и удалять увядшие соцветия — это стимулирует новую волну цветения.

Сроки ее посева максимально гибкие: семена можно сеять в открытый грунт с апреля до июля, и все равно дождаться цветения. Лучшие сорта с белыми махровыми цветками — «азалия», «белое совершенство» и «акварель», образующие компактные кусты высотой 30–40 см.

Ранее был назван цветок для ленивого сада на замену бархатцам и календуле: бутоны всех цветов радуги.