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06 июня 2026 в 20:45

Посадите этот цветок в самый бедный угол сада — и он превратится в солнечный шар с июля до осени

Фото: D-NEWS.ru
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Этот многолетник превращает любую клумбу в яркий фейерверк с июля до самых заморозков. Его соцветия похожи на маленькие солнца, золотисто-желтые лепестки и оранжевая серединка создают эффект объемного сияющего шара.

Гелиопсис: он засухоустойчив, растет на любой почве, кроме болотистой, и не нуждается в подкормках — более того, избыток удобрений заставляет куст жировать и разваливаться. На одном месте живет 5–10 лет и более, но если за ним не следить, может захватить до 2,5 метра в диаметре, поэтому при посадке сразу ограничьте ему пространство.

Цветение начинается в июле и не прекращается до октября, выдерживая легкие заморозки. Его можно использовать для декорирования заборов и хозпостроек, а срезанные цветы сохраняют свежесть в вазе до двух недель.

Ранее были перечислены многолетники, которые вырастают из семечка, без рассады, во всех регионах России.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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