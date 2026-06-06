Посадите этот цветок в самый бедный угол сада — и он превратится в солнечный шар с июля до осени

Посадите этот цветок в самый бедный угол сада — и он превратится в солнечный шар с июля до осени

Этот многолетник превращает любую клумбу в яркий фейерверк с июля до самых заморозков. Его соцветия похожи на маленькие солнца, золотисто-желтые лепестки и оранжевая серединка создают эффект объемного сияющего шара.

Гелиопсис: он засухоустойчив, растет на любой почве, кроме болотистой, и не нуждается в подкормках — более того, избыток удобрений заставляет куст жировать и разваливаться. На одном месте живет 5–10 лет и более, но если за ним не следить, может захватить до 2,5 метра в диаметре, поэтому при посадке сразу ограничьте ему пространство.

Цветение начинается в июле и не прекращается до октября, выдерживая легкие заморозки. Его можно использовать для декорирования заборов и хозпостроек, а срезанные цветы сохраняют свежесть в вазе до двух недель.

Ранее были перечислены многолетники, которые вырастают из семечка, без рассады, во всех регионах России.