Дачникам дали советы по выращиванию газона на заброшенном участке Депутат Чаплин: газон на заброшенном участке нужно закладывать в апреле или мае

Газон на заброшенном участке рекомендуется закладывать поздней весной — в апреле и мае, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Никита Чаплин. В этот период семена смогут подпитываться от влаги, пояснил парламентарий.

Создание газона на участке, который годами был заброшен, — задача не быстрая, но вполне решаемая. Если сделать все грамотно, результат будет радовать много лет. Начнем с того, когда лучше всего закладывать газон. Оптимальное время — весна, с конца апреля до середины июня, когда почва уже прогрелась, но еще сохраняет весеннюю влагу. Я рекомендую планировать работы именно на апрель-май, — подчеркнул Чаплин.

Он посоветовал перекопать участок на глубину штыка лопаты, удаляя корни пырея, осота и одуванчика. Затем можно убрать камни, разбить комья и выровнять поверхность граблями, создавая небольшой уклон от построек для отвода воды.

После выравнивания участок следует укатать бочкой с водой, чтобы выявить и устранить неровности. Далее в безветренный день нужно разбросать семена вдоль участка, а затем поперек. Наконец, рекомендуется вдавить материал граблями, прикатать и обильно полить. В дальнейшем покрытию потребуются своевременная стрижка, удобрения и обильный полив, заключил депутат.

Ранее Чаплин заявил, что применение древесной золы в качестве удобрения способствует обогащению почвы калием и снижению ее кислотности. По его словам, для насыщения земли азотом следует использовать навоз.