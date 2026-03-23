Вареная буженина к пасхальному обеду: берем шею и варим в фольге и пленке — просто и очень вкусно

Домашняя буженина получается вкуснее запеченной — сочная, мягкая и идеально подходит к пасхальному столу. Такой способ приготовления удивляет многих: мясо не пересушивается, остается нежным и буквально тает во рту. Это отличный вариант, если хочется приготовить что-то праздничное без риска пересушить мясо в духовке.

Ингредиенты: свиная шея — 2 кг, чеснок — 10 зубчиков, горчица и соевый соус — по 3 ст. л., соль — 1-2 ст. л., черный перец — 1-2 ч. л., пряные травы — 2 ст. л.

Приготовление: мясо промойте и хорошо обсушите. Сделайте глубокие проколы ножом и вставьте в них зубчики чеснока — это придаст буженине аромат изнутри. Затем натрите мясо солью, соевым соусом, перцем, горчицей и травами, тщательно помассируйте, чтобы специи равномерно распределились.

Плотно заверните мясо сначала в фольгу, затем в несколько слоев пищевой пленки — важно сделать это максимально герметично. Уберите в холодильник минимум на 8 часов, чтобы оно хорошо промариновалось. После этого опустите заготовку в кастрюлю, залейте кипятком, накройте крышкой и варите около 2 часов на умеренном огне.

Готовое мясо остудите, затем уберите в холодильник еще на 3–4 часа. Только после этого снимите пленку и фольгу и нарежьте.

