Нетаньяху поговорил по телефону с Трампом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Дональдом Трампом по теме Ирана. Политик выразил готовность защищать интересы Израиля при любом сценарии.

Сегодня я разговаривал с нашим другом, президентом Трампом. Президент Трамп считает, что есть шанс использовать наши огромные военные успехи в для реализации военных целей через соглашение, которое защитит наши жизненно важные интересы, — сказал Нетаньяху.

Ранее американский лидер пожаловался, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются. Трамп также подчеркнул, что военная мощь Ирана якобы практически уничтожена.

До этого глава Северного командования ВС США и NORAD генерал Грегори Гийо заявлял, что Иран, вопреки нанесенному его военной инфраструктуре урону, сохраняет способность к ответным атакам против Вашингтона. Он отметил, что речь идет и об ударах в киберпространстве.