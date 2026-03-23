Назван лучший фильм по версии премии «Ника»

Картина Сергея Члиянца «Ветер» стала лауреатом премии «Ника» как лучший фильм, передает РИА Новости. Торжественная церемония проходит в театре Моссовета.

То, зачем я этот фильм делал, — я просто хотел вернуться в кино, — сказал режиссер, получая награду.

Также актеры Константин Хабенский и Светлана Крючкова получили статуэтки за главные роли в фильмах «Здесь был Юра» и «Двое в одной жизни, не считая собаки».

Ранее сообщалось, что лучшим фильмом 2026 года по версии американской киноакадемии «Оскар» стала кинокартина «Битва за битвой» Андерсона. Как оказалось, она победила в шести номинациях, а также стала лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании BAFTA в 2026 году. В общей сложности кинолента удостоилась 14 номинаций. На втором месте расположился фильм «Грешники» Райана Куглера. Он получил 13 номинаций.

Тем временем палестинский актер Мотаз Малхис заявил, что не смог присутствовать на церемонии вручения «Оскара» из-за запрета на въезд в США, введенного главой Белого дома Дональдом Трампом, что причиняет ему боль. Фильм «Голос Хинд Раджаб» о пятилетней девочке, убитой в Газе в 2024 году, был номинирован на премию в категории «Лучший международный полнометражный фильм».