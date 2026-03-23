Забудьте о голодовке: этот салат стоит копейки

Все мы знаем, что правильное питание часто ассоциируется с дорогими продуктами и сложными техниками приготовления. Но что, если я скажу, что секрет стройности лежит буквально в холодильнике и не требует лишних затрат? Этот дешевый и простой салат докажет, что худеть можно вкусно, сытно и без ущерба для кошелька.

Возьмите 300 г белокочанной капусты, 1 свежий огурец (около 120 г) и 200 г отварной куриной грудки. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, огурец нарежьте брусочками, филе разберите на волокна. Для заправки смешайте 3 ст. ложки греческого йогурта, 1 ч. ложку горчицы и 1 ч. ложку лимонного сока. Такой дешевый и простой салат получается невероятно сочным, хрустящим и содержит всего 85 ккал на 100 г при максимуме белка.

Подавать его можно как самостоятельное блюдо на ужин или как полезную добавку к обеду. Готовится он за 10 минут, а ощущение легкости сохраняется до самого утра. Попробуйте приготовить уже сегодня, чтобы убедиться: путь к идеальной фигуре может быть очень вкусным!

