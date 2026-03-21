10 рецептов заливных пирогов: вкуснятина на скорую руку без лишней возни

Что может быть лучше свежей домашней выпечки? Только выпечка, не требующая массы усилий! Именно поэтому мы составили подборку 10 лучших рецептов заливных пирогов на любой вкус. Вам не придется возиться с тестом и тратить много времени на готовку. Но результат стопроцентно покорит ваш желудок. Итак, вас ждут заливные пироги:
- с яйцом и луком на кефире;
- с капустой и яйцами на сметане;
- с фаршем на кефире;
- с яйцом и луком на молоке;
- с картошкой на кефире;
- постный с капустой на воде;
- сладкий с ягодами на кефире;
- с сыром на кефире;
- с творогом на сметане;
- с рыбными консервами на кефире.
Учтите, что форму для выпечки рекомендуется смазать небольшим количеством масла и присыпать мукой. Наполнитель во всех случаях выкладывается в следующем порядке:
- 1/2 теста;
- начинка;
- остатки теста.
Пирог с яйцом и луком на кефире
- Яйца вкрутую — 6 шт. (4 шт. — в начинку, 2 шт. — в тесто)
- Зеленый лук — пучок
- Сливочное масло — 50 г
- Кефир — 50 мл
- Мука — 340 г
- Разрыхлитель — 5 г
- Сахар — 1/2 ч. л.
- Соль — на свой вкус
Яйца для начинки мелко натрите, лук измельчите, смешайте. Приготовьте тесто из взбитых с солью и сахаром яиц, кефира, муки и разрыхлителя. Залейте в форму. Выпекайте 45 минут при 180 градусах.
Пирог с капустой и яйцами на сметане
В тесто:
- сметана — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 200 г;
- растительное масло — 100 мл;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка.
В начинку:
- капуста белокочанная — 300 г;
- яйца вкрутую — 2 шт.;
- луковица репчатая — 1 шт.;
- растительное масло — 1 ст. л.
Обжарьте измельченный лук в масле до мягкости, всыпьте нашинкованную соломкой капусту и тушите 7 минут — до золотистости, приправьте по вкусу. Далее вмешайте измельченные яйца для начинки. Яйца для теста взбейте со сметаной, соедините с маслом, солью, мукой и разрыхлителем, замесите тесто. Залейте в форму и выпекайте около 40 минут при 180 градусах.
Пирог с фаршем на кефире
В тесто:
- кефир — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
В начинку:
- фарш по вкусу — 200 г;
- репчатая луковица — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- зелень и приправы — на свой вкус.
Мелко нашинкованную луковицу обжарьте с маслом до золотистости, соедините с фаршем и жарьте до золотистости. Добавьте измельченный чеснок, зелень и приправы, перемешайте. Приготовьте тесто из яиц, взбитых с солью, кефира, масла и муки с разрыхлителем. Залейте в форму и выпекайте 40 минут до золотистости.
Пирог с яйцом и луком на молоке
- Теплое молоко — 200 мл
- Мука — 180 г + для посыпки формы
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Свежий зеленый лук — 1 пучок
- Яйца — 8 шт. (5 — в начинку, 2 — в тесто, 1 — для смазывания)
- Сливочное масло — 50 г + кусочек для смазывания формы
- Кунжут — 1 ч. л.
- Соль, перец — на свой вкус
Яйца для начинки отварите вкрутую и нарубите кубиками. Соедините с мелко нашинкованной луковицей, растопленным маслом, солью и перцем. Яйца для теста взбейте с солью, добавьте молоко, муку и разрыхлитель, замесите тесто. Залейте в форму, выпекайте 20 минут при 180 градусах. Затем смажьте верхушку пирога взбитым желтком, посыпьте кунжутом и выпекайте еще 20 минут.
Пирог с картошкой на кефире
- Картошка — 4 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Кефир — 1 стакан
- Пшеничная мука — 12 ст. л. с горкой
- Яйца — 2 шт.
- Укроп — несколько веточек
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Сода — 1/3 ч. л.
- Соль и специи — на свой вкус
Картошку мелко нарубите, соедините с измельченным луком, зеленью, маслом и специями. Яйца взбейте с солью, добавьте кефир, муку и соду, замесите тесто. Залейте в форму и выпекайте 40 минут при 180 градусах.
Постный пирог с капустой на воде
В тесто:
- вода — 260 мл;
- пшеничная мука — 220 г + для посыпки формы;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- быстродействующие сухие дрожжи — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.
В начинку:
- белокочанная капуста — 300 г;
- репчатая луковица — 1 шт.;
- растительное масло — 1 ст. л. + для смазывания формы;
- соль — на свой вкус;
- сахар — 1 ч. л.;
- кунжут — на свой вкус для посыпки.
Замесите тесто и оставьте отдыхать на 30 минут. Нашинкованные капусту и лук тушите в масле около 15 минут, соедините с солью и сахаром. Залейте в форму и выпекайте 30 минут при 180 градусах.
Сладкий пирог с ягодами на кефире
- Кефир — 500 мл
- Мука — 340 г
- Вишня без косточек — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Разрыхлитель — 10 г
- Корица — 1/2 ст. л.
- Мускатный орех — на свой вкус
- Сахар — 20 г
- Соль — щепотка
Приготовьте тесто из яиц, сахара, соли, кефира, муки и разрыхлителя. Засыпте ягоды, залейте тесто в форму и выпекайте 45 минут при 180 градусах.
Пирог с сыром на кефире
В тесто:
- кефир — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
В начинку:
- сыр твердый — 200 г;
- зелень (укроп, петрушка) — по желанию;
- соль и перец — на свой вкус;
- растительное масло для смазывания формы.
Сыр крупно натрите, смешайте с измельченной зеленью и поперчите. Яйца вбейте в тесто, смешайте с кефиром, маслом, мукой и разрыхлителем, замесите. Залейте наполнитель в форму и выпекайте 35–40 минут при 180 градусах.
Пирог с творогом на сметане
В тесто:
- мука — 160 г;
- жирная сметана — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 10 г для смазывания формы;
- соль — на свой вкус.
В начинку:
- творог 9% — 300 г;
- сахар — 80 г;
- яйцо — 1 шт.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- лимонная цедра — 1 ч. л.;
- соль — на свой вкус.
Смешайте ингредиенты для начинки с помощью блендера. Далее замесите тесто. Залейте в форму. Выпекайте 30 минут при 180 градусах.
Пирог с рыбными консервами на кефире
- Пшеничная мука — 350 г
- Кефир — 500 г
- Куриные яйца — 4 шт. (2 — в начинку, 2 — в тесто)
- Сахар — 1 ч. л.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Скумбрия в консервах — 250 г
- Репчатые луковицы — 100 г
- Зеленый лук — пучок
Замесите тесто (соду всыпайте последней). Оставшиеся яйца отварите вкрутую, измельчите, соедините с нашинкованной зеленью и луком, добавьте размятую вилкой рыбу, перемешайте. Залейте в форму, готовьте около 30 минут при 180 градусах.
Это были 10 рецептов вкуснейших и очень простых в приготовлении заливных пирогов. Экспериментируйте и удивляйте себя и близких!
