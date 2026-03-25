25 марта 2026 в 10:48

Зарядка для желудка: рецепт, который любят нутрициологи

Почему после плотного завтрака нас часто клонит в сон? Организм тратит слишком много энергии на переваривание тяжелой пищи. Чтобы этого избежать, предложим ему нечто иное — питательное, но легкое блюдо, которое подарит чувство наполненности без тяжести.

Приготовим запеченные яблоки с творогом и куркумой. Возьмите два крупных яблока, срежьте «крышечки» и аккуратно удалите сердцевину. Для начинки смешайте 100 г мягкого творога (или кокосового йогурта), щепотку куркумы, корицы и горсть измельченных грецких орехов. Нафаршируйте яблоки, накройте «крышечками» и запекайте 15–20 минут при 180 градусах. Это идеальный способ начать утро с детокс-завтрака, который мягко стимулирует пищеварение благодаря куркуме и пектину.

Такое блюдо выглядит как десерт, но работает как системный очищающий ритуал. Куркума славится своими противовоспалительными свойствами, а яблоки выводят токсины. Вы получаете сложные углеводы и белок, что дает ровный поток энергии без сонливости. Если вы хотите начать утро с детокс-завтрака вкусно и эстетично, этот рецепт станет вашим фаворитом. Готовьте с вечера, а утром просто разогрейте — идеально для занятых людей.

Ранее мы поделились ПП-рецептом рыбы в аэрогриле.

Елизавета Макаревич
