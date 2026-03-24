ПП-рецепт: аэрогриль готовит за вас (и получается очень вкусно!)

Если вы на правильном питании, но душа просит чего-то жареного и хрустящего, аэрогриль станет вашим лучшим другом. Благодаря конвекции продукты готовятся в собственном соку, а лишний жир просто стекает на дно колбы. Это не диета, а сплошное удовольствие.

Многие спрашивают, что можно приготовить в аэрогриле, когда хочется наесться, но не набрать лишнего. Попробуйте филе трески. Возьмите 300 граммов филе, сбрызните соком половины лимона, посолите (щепотка) и добавьте 3–4 веточки тимьяна. Оставьте мариноваться на 10 минут. Выложите рыбу на решетку, готовьте 18 минут при 180 градусах. Филе получается слоистым, нежным, будто из пароварки, но с легкой румяной корочкой.

Аэрогриль хорош тем, что он делает еду полезной: жир стекает вниз, а продукты продуваются горячим воздухом со всех сторон. Готовьте с удовольствием, ведь правильное питание может быть вкусным без лишних усилий.

