Десерт за 10 минут: аэрогриль творит чудеса на кухне

Думаете, аэрогриль только для мяса и овощей? А вот и нет. Этот прибор отлично справляется с выпечкой и десертами, причем готовит он быстрее обычной духовки. Самое приятное — не нужно ждать, пока устройство разогреется, включайте и сразу ставьте таймер.

Когда мы говорим о том, что можно приготовить в аэрогриле, часто забываем про сладкое. А зря. Сделайте шарлотку с яблоками. Смешайте 3 яйца со стаканом сахара (200 граммов), взбейте до пены. Добавьте стакан муки (160 граммов) и перемешайте. Яблоки (2 штуки, средних) нарежьте дольками, выложите в смазанную маслом форму. Залейте тестом. Готовьте 25 минут при 180 градусах. У вас получится пышный, румяный пирог с влажной серединкой.

Аэрогриль хорош тем, что он делает еду полезной: жир стекает вниз, а продукты продуваются горячим воздухом со всех сторон. Включайте аэрогриль чаще, он точно удивит ваших близких.

