25 марта 2026 в 16:19

Что в аэропорту Хельсинки говорят об инциденте с российским рейсом

Аэропорт Хельсинки не стал комментировать инцидент с российским рейсом

Аэропорт в Хельсинки, где был вынужден приземлиться самолет, следовавший рейсом Хургада — Санкт-Петербург, с россиянами на борту, не стал комментировать инцидент. По информации РИА Новости, в воздушной гавани сослались на пограничную охрану.

Мы не можем предоставить никакой информации. Я не могу ничего подтвердить, потому что вовлечена пограничная охрана, — отметили там.

Ранее сообщалось, что рейс Хургада — Санкт-Петербург застрял в аэропорту Хельсинки после вынужденной посадки, которая была произведена из-за введения плана «Ковер» в Пулково. Людей не выпускали с борта четыре часа, после чего отправили на запасной терминал. По словам застрявших, отопления в терминале не было, горячее питание не предоставляли — только к утру вынесли холодную воду, еду и пледы. Пассажиры находятся в здании аэропорта, сотрудники пообещали вылет обратно в Петербург после 17:00.

Также стало известно, что утром 25 марта в Пулково на вылет было задержано более чем на два часа 30 рейсов. Аэропорт работал в условиях ограничения воздушного пространства более пяти часов. В пресс-службе Пулково уточнили, что, помимо задержанных рейсов, 15 — были отменены.

