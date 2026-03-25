На Моджтабу Хаменеи повесили ярлык кровожадного диктатора

Премьер-министр Испании Педро Санчес охарактеризовал верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи как кровожадного диктатора, сообщает Clash Report. По его мнению, преемник покойного Али Хаменеи выступает за разработку ядерного оружия.

Моджтаба Хаменеи такой же диктатор, и даже более кровожадный, чем его отец, — сказал Санчес.

Ранее сообщалось, что Иран наклеивает на ракеты изображение премьер-министра Испании. Снимки сопровождают его критические замечания о войне между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном. Например, как сообщают источники, на одной из ракет было написано, что «война не только незаконна, но и бесчеловечна, спасибо, премьер-министр». На другой ракете Санчеса благодарят за сочувствие жертвам военных преступлений США в Иране во время визита политика в Лондон.

Вместе с тем американские СМИ писали, что администрация Соединенных Штатов направила Тегерану развернутый план урегулирования ближневосточного кризиса. Документ затрагивает ключевые аспекты, вызывающие озабоченность Вашингтона. Среди них ракетная и ядерная программы Ирана, а также вопрос свободы судоходства в регионе.