Превращаю сухое филе в сочные котлеты «Пожарские»: они сочатся при разрезании

Котлеты «Пожарские» — это легендарное блюдо русской кухни, которое превращает суховатое куриное филе в невероятно сочные, нежные и воздушные котлеты, буквально сочащиеся при разрезании.

Вкус этих котлет — изысканный, сливочный, с тонкой хрустящей корочкой, они идеально подходят для праздничного обеда или уютного семейного ужина.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 100 г белого хлеба (без корок), 100 мл молока, 50 г сливочного масла, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец, панировочные сухари.

Рецепт: хлеб замочите в молоке. Куриное филе и лук пропустите через мясорубку. Добавьте размоченный хлеб, яйцо, соль, перец и тщательно вымесите фарш. Сливочное масло нарежьте мелкими кубиками и вмешайте в фарш. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях. Обжарьте на сковороде с маслом до румяной корочки, затем доведите до готовности в духовке при 180 °C 10–15 минут.

