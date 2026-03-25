Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 13:45

Превращаю сухое филе в сочные котлеты «Пожарские»: они сочатся при разрезании

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Котлеты «Пожарские» — это легендарное блюдо русской кухни, которое превращает суховатое куриное филе в невероятно сочные, нежные и воздушные котлеты, буквально сочащиеся при разрезании.

Вкус этих котлет — изысканный, сливочный, с тонкой хрустящей корочкой, они идеально подходят для праздничного обеда или уютного семейного ужина.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 100 г белого хлеба (без корок), 100 мл молока, 50 г сливочного масла, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец, панировочные сухари.

Рецепт: хлеб замочите в молоке. Куриное филе и лук пропустите через мясорубку. Добавьте размоченный хлеб, яйцо, соль, перец и тщательно вымесите фарш. Сливочное масло нарежьте мелкими кубиками и вмешайте в фарш. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях. Обжарьте на сковороде с маслом до румяной корочки, затем доведите до готовности в духовке при 180 °C 10–15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить куриные рулетики с бюджетной начинкой.

Проверено редакцией
котлеты
рецепты
курица
ужины
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После крушения вертолета в Приамурье завели дело о подделке номера
Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Росатом начал новый этап экстренного вывоза специалистов из Ирана
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.