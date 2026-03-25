Балую семью этим мясным рулетом — простые ингредиенты, но все думают, что готовлю к празднику

Кажется, что приготовить эффектное горячее блюдо — это долго и сложно. Этот рулет развеивает миф: минимум подготовительных этапов, доступные ингредиенты, а результат выглядит по-ресторанному презентабельно и гарантированно нравится всем.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 2 шт. (около 500–600 г), шампиньоны свежие — 300 г, сыр твердый (например, российский или гауда) — 150 г, лук репчатый — 1 шт. (средний), чеснок — 2 зубчика, сливки 10–20% — 100 мл, масло растительное — 2–3 ст. л., соль, перец черный молотый, паприка молотая — по вкусу, зелень свежая (петрушка/укроп) — для подачи.

Как я его готовлю

Куриное филе промываем, обсушиваем, делаем глубокий продольный надрез по толстому краю, не прорезая до конца, и раскрываем, как книгу.

Накрываем пищевой пленкой и аккуратно отбиваем до толщины около 1 см. Солим, перчим, приправляем паприкой и откладываем.

Для начинки лук и чеснок мелко рубим, грибы нарезаем пластинками. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности, добавляем грибы и готовим до испарения жидкости и легкой румяности.

В конце добавляем чеснок, вливаем сливки, тушим пару минут до загустения, солим и перчим. Половину тертого сыра смешиваем с остывшей грибной массой.

Раскладываем филе, выкладываем начинку, распределяя ее ровным слоем, и сворачиваем плотным рулетом, закрепляя кулинарной нитью или шпажками.

Выкладываем рулеты в форму для запекания, смазанную маслом, и готовим в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут. Затем посыпаем оставшимся сыром и запекаем еще 5–10 минут до образования аппетитной золотистой корочки.

Готовому рулету даем немного отдохнуть, затем нарезаем порционными кусочками, украшаем зеленью и подаем.

