Новак поручил заняться газом на Дальнем Востоке

Необходимо разработать предложения по стимулированию добычи газа независимыми компаниями на Дальнем Востоке, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, вопрос касается и предприятий в Сибири. Новак также указал, что в этих регионах более высокая себестоимость добычи и транспортировки.

Нужно в ближайшее время выработать предложения по экономическому стимулированию реализации независимых компаний, владеющих ресурсами, в том числе в области газа, в Сибири, на Дальнем Востоке. Мы понимаем, что там себестоимость добычи и транспортировки более высокая, — сообщил он.

Ранее Новак поручил Министерству энергетики разработать меры по стимулированию добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти и газа. Как заявил зампред кабмина, традиционные запасы углеводородов в отрасли постепенно истощаются, а уровень обводненности месторождений увеличивается.

До этого Новак заявил, что конфликт на Ближнем Востоке и глобальная борьба за энергоресурсы привели к самому крупному энергетическому кризису за последние 40 лет. По его словам, последние вооруженные конфликты США были связаны со странами, важными с точки зрения энергоресурсов.