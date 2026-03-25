25 марта 2026 в 11:56

Раскрыта вероятность солнечных вспышек высочайшего класса 25–26 марта

На Солнце ожидаются вспышки высочайшего класса X 25–26 марта

В период 25–26 марта на Солнце ожидается вспышечная активность от низкой до умеренной, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. При этом специалисты не исключают возможности возникновения вспышек высочайшего класса Х.

Вспышечная солнечная активность [25-26 марта] от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х, — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяются на пять классов: А, В, С, М и Х. Мощность возрастает с каждой следующей буквой в 10 раз. Вспышки класса Х являются наиболее мощными. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури.

Ранее в Институте прикладной геофизики (ИПГ) сообщили, что серия магнитных бурь, атаковавших Землю с начала астрономической весны, временно прекратилась после повторной волны активности, зафиксированной 22 марта. Возмущенность магнитного поля планеты вернулась к минимальным значениям.

До этого врач-терапевт Татьяна Воронцова рассказала, что во время магнитной бури необходимо снизить нагрузку на организм. Также лучше отказаться от употребления кофеина и больше времени проводить на свежем воздухе. Особенно важно не пропускать прием препаратов от хронических заболеваний.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уролог предупредил об опасности аденомы простаты
Банки обяжут звонить клиентам сразу после блокировки счетов
Жена бойца СВО рассказала, как помогла мужу после ранения
Памфилова заявила об усилении контроля на выборах за последние пять лет
ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

