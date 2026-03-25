Раскрыта вероятность солнечных вспышек высочайшего класса 25–26 марта

В период 25–26 марта на Солнце ожидается вспышечная активность от низкой до умеренной, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. При этом специалисты не исключают возможности возникновения вспышек высочайшего класса Х.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяются на пять классов: А, В, С, М и Х. Мощность возрастает с каждой следующей буквой в 10 раз. Вспышки класса Х являются наиболее мощными. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури.

Ранее в Институте прикладной геофизики (ИПГ) сообщили, что серия магнитных бурь, атаковавших Землю с начала астрономической весны, временно прекратилась после повторной волны активности, зафиксированной 22 марта. Возмущенность магнитного поля планеты вернулась к минимальным значениям.

До этого врач-терапевт Татьяна Воронцова рассказала, что во время магнитной бури необходимо снизить нагрузку на организм. Также лучше отказаться от употребления кофеина и больше времени проводить на свежем воздухе. Особенно важно не пропускать прием препаратов от хронических заболеваний.