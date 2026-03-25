25 марта 2026 в 12:02

Полиция задержала администратора площадки по торговле данными

В Москве задержали администратора одной из крупнейших площадок по продаже данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полицейские задержали в Москве администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок, сообщила в MAX представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, организаторы платформы в течение четырех лет продавали похищенные персональные данные.

Свыше 147 тыс. пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан, — написала Волк.

Уголовное дело возбудили по статье о создании и обеспечении интернет-ресурса для незаконной передачи персональных данных. Фигуранта заключили под стражу на время следствия.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение 29 пособникам телефонных мошенников, в числе которых оказались четверо несовершеннолетних. Как сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, фигуранты, включая администраторов, операторов, активаторов и курьеров, обеспечивали работу сим-боксов для телефонных атак на россиян с целью хищения средств.

хакеры
Ирина Волк
задержания
Москва
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Авианосец Abraham Lincoln стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Депутат Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России
Овчинский: строительство делового комплекса завершилось на западе Москвы
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

