Полиция задержала администратора площадки по торговле данными В Москве задержали администратора одной из крупнейших площадок по продаже данных

Полицейские задержали в Москве администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок, сообщила в MAX представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, организаторы платформы в течение четырех лет продавали похищенные персональные данные.

Свыше 147 тыс. пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан, — написала Волк.

Уголовное дело возбудили по статье о создании и обеспечении интернет-ресурса для незаконной передачи персональных данных. Фигуранта заключили под стражу на время следствия.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение 29 пособникам телефонных мошенников, в числе которых оказались четверо несовершеннолетних. Как сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, фигуранты, включая администраторов, операторов, активаторов и курьеров, обеспечивали работу сим-боксов для телефонных атак на россиян с целью хищения средств.