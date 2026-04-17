17 апреля 2026 в 12:18

Юрист напомнила, в каких случаях за ремонт на балконе грозит штраф

Юрист Кудряшова: за самовольное расширение балкона и лоджии предусмотрен штраф

За самовольное расширение балкона или лоджии предусмотрен штраф в размере до 2,5 тыс. рублей, заявила KP.RU юрист Екатерина Кудряшова. По ее словам, помимо денежного взыскания, собственника могут обязать вернуть все в исходное состояние, что тоже предполагает расходы.

Собственник не вправе самовольно переустраивать балкон или лоджию так, чтобы затрагивались фасад, несущие элементы или иное общее имущество. Самовольное переустройство может повлечь не только требование вернуть все в исходное состояние, но и административный штраф по статье 7.21 КоАП РФ — для граждан от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, — уточнила Кудряшова.

Она напомнила, что балконная плита считается общим имуществом всего здания, поэтому даже простое улучшение балкона может быть признано нарушением. Кроме того, ответственность предусмотрена за перенос радиатора отопления и устройство водяного теплого пола без разрешения.

Ранее адвокат Надежда Борзенко заявила, что за размещение стройматериалов в пассажирском лифте могут взыскать ущерб в случае повреждения общедомового имущества. Если УК обнаружит поломку объекта или загрязнения в нем, то проведет осмотр кабины и оформит соответствующий акт.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
