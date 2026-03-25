В Москве раскрыли планы по продлению Бирюлевской линии метро в 2030-е годы Заммэра Москвы Ефимов: Бирюлевскую линию метро продлят до Щербинки

Строящуюся Бирюлевскую линию метро планируют продлить до Щербинки в Новой Москве, заявил РИА Новости заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. По его словам, это произойдет после 2029 года.

Планируется продлить новую Бирюлевскую линию <...>. В итоге она дойдет до Щербинки, — сказал Ефимов.

Ожидается, что Бирюлевская линия будет включать в себя 10 станций. Она пройдет от территории бывшей промзоны ЗИЛ до районов Западное и Восточное Бирюлево на юго-востоке Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Московском метрополитене в 2026 году планируется запустить первый участок Рублево-Архангельской линии. Путь начнется от станции «Деловой центр» и завершится на «Бульваре Генерала Карбышева».

До этого градоначальник сообщил, что Кострома наряду с Тверью и Рязанью включена во вторую очередь проекта расширения Центрального транспортного узла (ЦТУ). Города свяжут со столицей наземным метро до 2035 года. Так, согласно плану, до 2030 года (первая очередь) в направлении Калуги, Тулы, Владимира, Иванова, Смоленска и Ярославля будут курсировать дополнительные комфортабельные поезда.