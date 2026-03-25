Шарлотка больше не в моде. Этот «Яблочник» на манке получается нежнее и ароматнее, а съедается за 30 секунд

Беру манку, яблоки и корицу — и пеку пирог, который исчезает со стола быстрее, чем я успеваю его разрезать. Получается обалденная вкуснятина: нежная, влажная мякоть с ароматом ванили и корицы, сочные яблочные дольки, а манка придает особую мягкость, которой нет у обычной шарлотки.

Для приготовления вам понадобится: 5 яблок, 200 мл воды, 30 г сахара, 10 г соли, 30 г сливочного масла, щепотка ванилина, 10 г разрыхлителя, 20 г корицы, 100 г манной крупы, 200 г муки, 20 мл подсолнечного масла. Яблоки очистите, нарежьте дольками. В кастрюле смешайте воду, сахар, сливочное масло, доведите до кипения, добавьте яблоки и тушите 5 минут. В отдельной миске соедините манку, муку, разрыхлитель, соль, ванилин и корицу.

Влейте подсолнечное масло, добавьте яблоки вместе с сиропом, тщательно перемешайте. Выложите тесто в смазанную форму, выпекайте при 180 °С 30–35 минут. Готовый пирог остудите, посыпьте сахарной пудрой. Этот десерт тает во рту, а домашние просят добавки, едва унюхав аромат.

Мария Левицкая
