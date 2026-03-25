Этот творожный омлет-рулет — элегантная закуска для особенного завтрака. Нежный белок, зелень и сыр — идеальный старт дня

Этот рулет — доказательство, что из самых простых продуктов можно создать кулинарный шедевр для особого утра. Нежный омлет, обнимающий воздушную творожно-сырную начинку с зеленью, — это и празднично, и невероятно полезно.

Что понадобится

Яйца — 6 шт., творог (желательно 5–9%) — 250 г, сыр твердый — 100 г, лук зеленый — 3–4 пера, петрушка — 1 небольшой пучок, базилик свежий — 5–7 веточек, чеснок — 1 зубчик, вода — 2 ст. л., масло растительное — для жарки, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Зелень (лук, петрушку, базилик) моем и тщательно обсушиваем. Часть петрушки и весь базилик отделяем от стеблей. Сыр натираем на крупной терке. Чеснок очищаем и мелко рубим. Зеленый лук и листики петрушки мелко нарезаем.

Для омлетной основы взбиваем яйца с водой, солью и перцем, добавляем половину тертого сыра, чеснок, лук и петрушку.

Для начинки измельчаем листья базилика и соединяем их с творогом и оставшимся сыром, взбиваем миксером до однородной кремообразной массы.

На хорошо разогретую сковороду диаметром около 23 см наливаем немного масла, распределяем по поверхности.

Вливаем примерно треть яичной смеси, быстро вращая сковороду, чтобы она растеклась тонким равномерным слоем. Жарим на среднем огне около 3 минут до схватывания, аккуратно переворачиваем и готовим еще 1–2 минуты.

Готовый тонкий омлет перекладываем на тарелку. Таким же способом готовим еще два омлетных коржа. Каждый слегка остужаем, равномерно распределяем по поверхности творожную начинку и плотно сворачиваем в аккуратные рулеты.

Заворачиваем их в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 30 минут для стабилизации формы. Перед подачей острым ножом нарезаем рулеты на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

