Кидаю в миску яйца, молоко, муку и сыр — и в духовку на 20 минут: подаю пышный омлет Пуляр выше ватрушек и нежнее суфле. Это гениально простой рецепт французского омлета, который растет в духовке как облако и никогда не опадает. Никаких сложных техник, никакого отделения белков — просто смешал венчиком и отправил в форму.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, румяный омлет с нежнейшей, пористой текстурой, которая буквально тает во рту, как лучшее суфле. Он поднимается в духовке в два раза выше исходной массы, приобретая золотистую шапку, а внутри остается мягким, влажным и невесомым.

Сыр добавляет сливочную нотку и аппетитную тягучесть, а мука делает структуру стабильной и не дает омлету опадать после выключения духовки. Этот омлет идеален для воскресного завтрака, сытного ужина или угощения для гостей, когда нужно вкусно накормить компанию без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 6 крупных яиц, 200 мл молока (жирностью 3,2% или сливок), 100 г твердого сыра (гауда, российский или пармезан), 2 ст. ложки муки с горкой, щепотка соли, щепотка черного перца, щепотка мускатного ореха по желанию, 30 г сливочного масла для смазывания формы. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для запекания (лучше чугунную или керамическую) обильно смажьте сливочным маслом.

В большой миске венчиком взбейте яйца с молоком, солью, перцем и мускатным орехом до легкой пены. Добавьте муку, продолжая взбивать до полного растворения комочков. Сыр натрите на крупной терке и вмешайте в яичную массу. Вылейте смесь в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке 20–25 минут до золотистого верха — омлет сильно поднимется. Подавайте немедленно, пока не опал. Это невероятно вкусно!

