25 марта 2026 в 11:55

В Чехии подтвердили, что США отвернулись от Украины

Lidovky: США забыли про помощь Украине из-за войны против Ирана

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
США сместили фокус внимания с Украины после начала операции против Ирана, пишет издание Lidovky. Автор публикации также отметил, что Киев, несмотря на попытки повысить свою значимость для Вашингтона, в том числе предложив помощь в противодействии иранским беспилотникам, рискует остаться без новых ракет для комплексов Patriot.

Правы, пожалуй, эксперты в области безопасности, которые с начала вооруженного конфликта утверждали, что Украина пострадает из-за войны на Ближнем Востоке, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что большой расход ракет комплексами Patriot при отражении одиночных иранских ударов может быть связан с тем, что расчеты во время боя уходят в укрытия, оставляя систему работать в автоматическом режиме. Такой подход объясняет работу систем ПВО в режиме «автомата Калашникова», когда в одну цель может уходить весь боекомплект батареи — 24 противоракеты.

До этого британские СМИ писали, что Иран начал применять ракеты нового типа, способные обходить американские системы ПВО Patriot. Удары ими были нанесены по крупнейшему в мире комплексу по производству сжиженного природного газа в катарском городе Рас-Лаффан.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

