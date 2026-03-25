В Чехии подтвердили, что США отвернулись от Украины Lidovky: США забыли про помощь Украине из-за войны против Ирана

США сместили фокус внимания с Украины после начала операции против Ирана, пишет издание Lidovky. Автор публикации также отметил, что Киев, несмотря на попытки повысить свою значимость для Вашингтона, в том числе предложив помощь в противодействии иранским беспилотникам, рискует остаться без новых ракет для комплексов Patriot.

Правы, пожалуй, эксперты в области безопасности, которые с начала вооруженного конфликта утверждали, что Украина пострадает из-за войны на Ближнем Востоке, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что большой расход ракет комплексами Patriot при отражении одиночных иранских ударов может быть связан с тем, что расчеты во время боя уходят в укрытия, оставляя систему работать в автоматическом режиме. Такой подход объясняет работу систем ПВО в режиме «автомата Калашникова», когда в одну цель может уходить весь боекомплект батареи — 24 противоракеты.

До этого британские СМИ писали, что Иран начал применять ракеты нового типа, способные обходить американские системы ПВО Patriot. Удары ими были нанесены по крупнейшему в мире комплексу по производству сжиженного природного газа в катарском городе Рас-Лаффан.