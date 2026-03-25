Этот нежный пирог делится на три слоя при выпечке — получается вкуснее чизкейка. Ароматная слоистая сказка

Беру яйца, молоко и масло — и готовлю волшебный пирог, который при выпечке сам разделяется на три нежных слоя. Получается обалденная вкуснятина: легкий бисквит сверху, в середине — нежный жидкий заварной крем, а снизу — плотный и тягучий слой, который напоминает суфле.

Весь десерт буквально тает во рту, оставляя приятное ванильное послевкусие. Для приготовления вам понадобится: 4 яйца комнатной температуры, 115 г растопленного сливочного масла, 500 мл теплого молока, 130 г сахара, 20 г ванильного сахара, 115 г муки, щепотка соли, 1 столовая ложка воды.

Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте воду, продолжая взбивать. Всыпьте просеянную муку, влейте растопленное масло и теплое молоко, тщательно перемешайте. Белки взбейте с солью в устойчивую пену.

Аккуратно соедините белки с основной массой, перемешивая лопаткой снизу вверх. Вылейте тесто в форму, смазанную маслом. Выпекайте при 170 °С около часа. Дайте пирогу полностью остыть в форме, затем извлеките и подавайте к чаю. Этот десерт выглядит как настоящее кулинарное чудо.

