Этот нежный пирог делится на три слоя при выпечке — получается вкуснее чизкейка. Ароматная слоистая сказка

Беру яйца, молоко и масло — и готовлю волшебный пирог, который при выпечке сам разделяется на три нежных слоя. Получается обалденная вкуснятина: легкий бисквит сверху, в середине — нежный жидкий заварной крем, а снизу — плотный и тягучий слой, который напоминает суфле.

Весь десерт буквально тает во рту, оставляя приятное ванильное послевкусие. Для приготовления вам понадобится: 4 яйца комнатной температуры, 115 г растопленного сливочного масла, 500 мл теплого молока, 130 г сахара, 20 г ванильного сахара, 115 г муки, щепотка соли, 1 столовая ложка воды.

Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте воду, продолжая взбивать. Всыпьте просеянную муку, влейте растопленное масло и теплое молоко, тщательно перемешайте. Белки взбейте с солью в устойчивую пену.

Аккуратно соедините белки с основной массой, перемешивая лопаткой снизу вверх. Вылейте тесто в форму, смазанную маслом. Выпекайте при 170 °С около часа. Дайте пирогу полностью остыть в форме, затем извлеките и подавайте к чаю. Этот десерт выглядит как настоящее кулинарное чудо.

Балую семью этим мясным рулетом — простые ингредиенты, но все думают, что готовлю к празднику
Общество
Балую семью этим мясным рулетом — простые ингредиенты, но все думают, что готовлю к празднику
Общество
Шарлотка больше не в моде. Этот «Яблочник» на манке получается нежнее и ароматнее, а съедается за 30 секунд
Семья и жизнь
Забудьте о кофе: этот оранжевый смузи разбудит вас лучше будильника
Семья и жизнь
Ешьте и худейте легко: ваш организм скажет спасибо за такой завтрак
Семья и жизнь
Солнечное настроение: готовим лимонное суфле с хрустящей шапочкой
Мария Левицкая
М. Левицкая
