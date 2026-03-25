Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 12:08

В Госдуме оценили вероятность роста цен на бензин в мире

Депутат Толмачев: бензин подорожает из-за роста мировых цен на нефть

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бензин подорожает из-за роста мировых цен на нефть, рассказал Lenta.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он отметил, что цены в России останутся на стабильном уровне.

Мы обеспечены собственным топливом. Энергетическая, технологическая, продовольственная независимость — все то, о чем говорилось последние пять лет и для развития чего создавались национальные проекты и госпрограммы, становится очевидным преимуществом, — рассказал Толмачев.

Депутат подчеркнул, что США и Европа уже столкнулись с резким подорожанием цен на топливо. По его словам, это скажется не только на частных автовладельцах, но и на системах логистики и грузоперевозках.

Ранее сообщалось, что американский министр финансов Скотт Бессант объявил о снятии ограничений США с 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. По его словам, речь идет и о смягчении ограничений для Индии.

Госдума
топливо
цены
прогнозы
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.