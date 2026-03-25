В Госдуме оценили вероятность роста цен на бензин в мире Депутат Толмачев: бензин подорожает из-за роста мировых цен на нефть

Бензин подорожает из-за роста мировых цен на нефть, рассказал Lenta.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он отметил, что цены в России останутся на стабильном уровне.

Мы обеспечены собственным топливом. Энергетическая, технологическая, продовольственная независимость — все то, о чем говорилось последние пять лет и для развития чего создавались национальные проекты и госпрограммы, становится очевидным преимуществом, — рассказал Толмачев.

Депутат подчеркнул, что США и Европа уже столкнулись с резким подорожанием цен на топливо. По его словам, это скажется не только на частных автовладельцах, но и на системах логистики и грузоперевозках.

Ранее сообщалось, что американский министр финансов Скотт Бессант объявил о снятии ограничений США с 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. По его словам, речь идет и о смягчении ограничений для Индии.