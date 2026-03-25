Экс-глава китайского авиагиганта попал в камеру смертников за взятки

Бывший председатель государственной Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC) Тань Жуйсун приговорен судом к смертной казни за взяточничество, сообщило Центральное телевидение Китая. Помимо получения взяток, он также обвинялся в присвоении государственных средств, инсайдерской торговле и разглашении конфиденциальной информации.

Приговор вынесен с отсрочкой исполнения на два года. После этого он будет заменен на пожизненное лишение свободы при условии, что в отношении осужденного не будут выявлены дополнительные преступления.

С 1998 по 2024 год Тань Жуйсун занимал руководящие посты на крупных авиастроительных предприятиях Китая. За этот период он получил взятки на общую сумму 613 млн юаней (примерно 7,1 млрд рублей).

Кроме того, в период с 2003 по 2010 год фигурант дела незаконно присвоил государственные средства в размере почти 90 млн юаней (около 1 млрд рублей). Таким образом, общий ущерб от противоправной деятельности бывшего топ-менеджера составил более 700 млн юаней (свыше 8,2 млрд рублей).

