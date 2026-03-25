Подросток пилил болгаркой снаряд и едва не лишился руки В Калининграде врачи спасли руку 13-летнему мальчику после взрыва снаряда

Врачи Детской областной больницы Калининграда спасли кисть 13-летнему мальчику, который получил тяжелую взрывную травму, сообщила пресс-служба регионального минздрава. Подросток получил увечье, когда пилил болгаркой «предмет цилиндрической формы», который оказался снарядом.

Мальчик поступил в больницу в шоковом состоянии со множественными травмами, включая перелом предплечья, раны голени и лба. Наиболее серьезные повреждения пришлись на левую кисть. Врачи прооперировали пациента в два этапа.

Первая операция длилась полтора часа. Хирурги-травматологи остановили кровотечение, стабилизировали состояние пациента и восстановили кровоток в поврежденной конечности.

Через несколько дней была проведена вторая, восстановительная операция с применением пластики тканей и кости. По словам медиков, изначально под угрозой находились не только конечность, но и жизнь ребенка из-за риска большой кровопотери.

В настоящее время здоровью пациента ничего не угрожает, рука спасена, и это главное. О восстановлении всех функций кисти можно будет судить позже, когда раны заживут и переломы срастутся, — озвучил прогноз заместитель главного врача по медицинской части Геннадий Петров.

