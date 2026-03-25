Моложавая мама Подольской произвела фурор в соцсетях

Певица Наталья Подольская поделилась в соцсетях фотографией своей мамы Нины Антоновны, которой исполнилось 76 лет. Артистка написала под снимком трогательный пост. В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что родительница прекрасно выглядит. Ей пожелали счастья, здоровья и назвали ее красивой и молодой.

Любимая моя драгоценная мама! С днем рождения! Бесконечно тебя люблю и ценю! Ты мой ангел. Береги себя для нас, — написала Подольская.

Ранее певица опубликовала фотографии, на которых предстала в коротком розовом платье с вышивкой и стразами, подписчики увидели в этом сходство с Екатериной II. Пользователи также увидели в образе сочетание женственности, дерзости и сексуальности. В комментариях они начали активно сравнивать артистку с царственной особой, называя ее «Шальной императрицей».

До этого сообщалось, что Подольская получила главную роль в новом фильме «Дед Мороз» благодаря своему актерскому таланту. Режиссер Ирина Гурьянова отметила, что обратила внимание на способности певицы еще во время ее участия в шоу «Главная роль» на Первом канале.