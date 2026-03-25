25 марта 2026 в 14:26

В Крыму созрел первый урожай лимонов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Крыму собрали первый тестовый урожай лимонов объемом 15 тонн, сообщает argumenti.ru. В тепличном комплексе «Крымский лимонарий» в Сакском районе полуострова планируют выйти на урожайность 500 тонн цитрусовых в год.

Сообщается, что до конца года площадь комплекса планируют увеличить до шести гектаров — с таким уровнем мощность производства сможет вырасти до 100 тонн продукции в год. Помимо лимонов на производстве также выращивают апельсины, мандарины и лаймы.

Сейчас на территории собраны более 30 различных сортов цитрусовых. Содержатся и экзотические гибриды, такие как мандаринкват «Индио» и красный лимон «Россо».

Ранее агроэксперт Анатолий Тихонов рассказал, что Россия в 2025 году вырастила второй в новейшей истории страны урожай картофеля. По его словам, за минувший год во всех российских хозяйствах собрали более 19,5 млн тонн овоща, что по объемам меньше лишь результатов 2023 года, когда в стране получили 20,2 млн тонн картофеля.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе
Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном
Что известно об одной из жертв смертельного пожара в Москве
«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского
В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней
АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страну Ближнего Востока
Как создать ощущение дорогого интерьера через текстиль
Новый объект культурного наследия появился в Петербурге
Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака
Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки
Два неотслеживаемых самолета вылетели с Украины
Телеканал RU.TV впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке
Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера
В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ
Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана
Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана
Невролог назвала признаки сотрясения мозга
Две работницы завода пострадали при взрыве пропана
Мужчина погиб во время удара украинского дрона по автомобилю под Белгородом
Военэксперт раскрыл, почему ПВО Украины не справляется с БПЛА и ракетами РФ
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
