В Крыму созрел первый урожай лимонов

В Крыму собрали первый тестовый урожай лимонов объемом 15 тонн, сообщает argumenti.ru. В тепличном комплексе «Крымский лимонарий» в Сакском районе полуострова планируют выйти на урожайность 500 тонн цитрусовых в год.

Сообщается, что до конца года площадь комплекса планируют увеличить до шести гектаров — с таким уровнем мощность производства сможет вырасти до 100 тонн продукции в год. Помимо лимонов на производстве также выращивают апельсины, мандарины и лаймы.

Сейчас на территории собраны более 30 различных сортов цитрусовых. Содержатся и экзотические гибриды, такие как мандаринкват «Индио» и красный лимон «Россо».

Ранее агроэксперт Анатолий Тихонов рассказал, что Россия в 2025 году вырастила второй в новейшей истории страны урожай картофеля. По его словам, за минувший год во всех российских хозяйствах собрали более 19,5 млн тонн овоща, что по объемам меньше лишь результатов 2023 года, когда в стране получили 20,2 млн тонн картофеля.