Домашняя выпечка как шедевр: лимонный кекс с творожным сыром. Влажный, нежный и с яркой цитрусовой ноткой

Этот лимонный кекс легко затмевает многие магазинные десерты и даже привычные домашние пироги. У него тонкая золотистая корочка, очень нежная влажная серединка и насыщенный аромат лимона, который чувствуется ещё во время выпечки. А чтобы текстура получилась особенно мягкой и «бархатной», в тесто добавляется творожный сливочный сыр.

Получается идеальная домашняя выпечка к чаю или кофе: лёгкая цитрусовая кислинка отлично сочетается со сладким тестом, а лимонная глазурь сверху делает вкус ещё ярче. Такой кекс долго остаётся свежим и на следующий день становится даже вкуснее.

Для приготовления понадобится: яйца — 3 шт., сахар — 180 г, сливочное масло — 120 г, творожный сливочный сыр — 80 г, мука — 220 г, разрыхлитель — 1,5 ч. л., лимон — 2 шт., молоко — 80 мл, щепотка соли, ванильный сахар — 1 ч. л.

Для глазури: сахарная пудра — 100 г и 2–3 ст. л. лимонного сока.

Мягкое сливочное масло взбить с сахаром и ванилью до пышности. Добавить творожный сливочный сыр и по одному ввести яйца. С лимонов снять цедру и выжать сок. Добавить в тесто цедру одного лимона и несколько ложек сока, затем влить молоко.

Муку смешать с разрыхлителем и солью, постепенно вмешать в тесто. Форму смазать маслом, вылить тесто и выпекать при 175 градусах около 45–50 минут до румяной корочки. Для глазури смешать сахарную пудру с лимонным соком и полить слегка остывший кекс.

