25 марта 2026 в 14:12

После крушения вертолета в Приамурье завели дело о подделке номера

У разбившегося в Приамурье вертолета был поддельный номер

Следственные действия на месте крушения вертолета Robinson R44 в Ромненском округе Амурской области Следственные действия на месте крушения вертолета Robinson R44 в Ромненском округе Амурской области Фото: СК РФ/РИА Новости
У вертолета Robinson R44, потерпевшего крушение в Амурской области в феврале, был поддельный регистрационный номер, передает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Амурской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о подделке государственного регистрационного знака воздушного судна, — отметили в СК.

Проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности полетов показала, что владелец вертолета Robinson R44 нанес на хвостовую балку обозначение, не закрепленное ни за одним воздушным судном гражданской авиации.

В отношении собственника возбуждено дело по ч. 1 ст. 326 УК РФ, предусматривающей ответственность за подделку государственного регистрационного знака транспортного средства с целью эксплуатации. Расследование находится под контролем прокуратуры.

Вертолет пропал с радаров 19 февраля в Ромненском районе. Обломки воздушного судна вскоре были обнаружены в лесной зоне. Погибли трое — пилот и сотрудницы МВД и СК. Они отправились расследовать гибель работника лесозаготовки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе
Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном
Что известно об одной из жертв смертельного пожара в Москве
«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского
В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней
АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страну Ближнего Востока
Как создать ощущение дорогого интерьера через текстиль
Новый объект культурного наследия появился в Петербурге
Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака
Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки
Два неотслеживаемых самолета вылетели с Украины
Телеканал RU.TV впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке
Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера
В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ
Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана
Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана
Невролог назвала признаки сотрясения мозга
Две работницы завода пострадали при взрыве пропана
Мужчина погиб во время удара украинского дрона по автомобилю под Белгородом
Военэксперт раскрыл, почему ПВО Украины не справляется с БПЛА и ракетами РФ
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

