После крушения вертолета в Приамурье завели дело о подделке номера

У вертолета Robinson R44, потерпевшего крушение в Амурской области в феврале, был поддельный регистрационный номер, передает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Амурской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о подделке государственного регистрационного знака воздушного судна, — отметили в СК.
Проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности полетов показала, что владелец вертолета Robinson R44 нанес на хвостовую балку обозначение, не закрепленное ни за одним воздушным судном гражданской авиации.
В отношении собственника возбуждено дело по ч. 1 ст. 326 УК РФ, предусматривающей ответственность за подделку государственного регистрационного знака транспортного средства с целью эксплуатации. Расследование находится под контролем прокуратуры.
Вертолет пропал с радаров 19 февраля в Ромненском районе. Обломки воздушного судна вскоре были обнаружены в лесной зоне. Погибли трое — пилот и сотрудницы МВД и СК. Они отправились расследовать гибель работника лесозаготовки.