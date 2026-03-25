Депутат из списка Forbes отправился в зону СВО

25 марта 2026 в 13:18

Челябинский депутат Филиппов из списка Forbes отправился в зону СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Депутат законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов, входящий в список Forbes, принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции, сообщает URA.RU. По данным агентства, 70-летний бывший десантник побывал на фронте в командировке, и увиденное там произвело на него сильное впечатление.

Собеседник издания отметил, что ему неизвестно, чем именно парламентарий намерен заняться в зоне боевых действий. Он уведомил аппарат собрания, что не сможет исполнять депутатские обязанности с 16 марта. Филиппов планирует пробыть в зоне СВО как минимум полгода. При этом заключение контрактов с лицами старше 65 лет не предусмотрено даже в добровольческих формированиях.

Уточняется, что основной актив семьи Филиппова — компания «Ресурс», чья выручка за 2025 год составила 15,5 млрд рублей. В 2023 и 2024 годах депутат входил в шестерку самых богатых бизнесменов области, Forbes оценивал его состояние в 300 млн рублей.

Ранее генпрокурор России Александр Гуцан поручил ведомству проверить реальные условия службы осужденных за коррупцию в зоне СВО. По его мнению, военные прокуроры должны лично убедиться, что бывшие чиновники несут службу, а не «отсиживаются в тылу».

депутаты
СВО
Forbes
Челябинская область
