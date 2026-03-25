Стало известно, сколько иноагентов проникли в региональные избиркомы Памфилова: девять членов избиркомов были исключены после признания иноагентами

Полномочия девяти членов избирательных комиссий были досрочно прекращены в связи с признанием их иноагентами либо из-за сведений о причастности к экстремистской или террористической деятельности, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит ТАСС, уполномоченные лица, организующие и проводящие выборы, лишились своих мест в пяти регионах.

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование развивается и набирает популярность среди российских избирателей, однако ЦИК не собирается отказываться от традиционных форм волеизъявления. По ее словам, ДЭГ будет развиваться наряду с традиционным голосованием на участках, чтобы у людей было больше возможностей выбора.

До этого она заявляла, что ЦИК России за последние пять лет научилась работать на опережение, несмотря на турбулентное время. По ее словам, это качество стало главным достижением государственного органа.