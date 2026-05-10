Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье в связи с ударом стихии

На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщил глава региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются ливни и грозы с градом и сильным ветром.

Режим повышенной готовности вводим на Ставрополье в связи с непогодой. <...> Мы должны быть готовы к устранению возможных последствий. Краевым МинЖКХ и Минэнергетики поручил обеспечить готовность к ликвидации нештатных ситуаций. Главам необходимо оперативно реагировать на обстановку и быть на связи с людьми, — написал губернатор.

Ранее десятки автомобилей застряли на трассе в ХМАО из-за сильного снегопада. Ограничения ввели на расстоянии почти 400 километров. Жителям рекомендовали воздержаться от дальних поездок из-за почти нулевой видимости на дорогах.

До этого смерч прошелся в Краснодарском крае. Очевидцы рассказали, что заметили природное явление на трассе Армавир — Отрадная. По предварительной информации, вихрь сорвал крыши с построек у дороги. В ряде районов Кубани также идут грозы и выпадает град.