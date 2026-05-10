10 мая 2026 в 20:33

Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков

Техников авиации ВСУ перебросили в штурмовые группы под Харьков

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Техников 108-й авиационной комендатуры Воздушных сил Украины перевели в боевые подразделения и направили на Харьковское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. После переброски их распределили по штурмовым и беспилотным подразделениям.

Отвечавших ранее за обслуживание авиационной техники украинских националистов перевели в боевые подразделения, сформировав из них расчеты БПЛА и штурмовые группы, — информировал источник.

Ранее украинские военные открыли огонь по сослуживцам на Великобурлукском направлении под Харьковом. Причиной конфликта стал русский язык, на котором общались некоторые бойцы.

До этого бойцы ВСУ устроили вооруженный мятеж в Купянском районе Харьковской области. На фоне бунта был убит капитан Сергей Маловичко с позывным Старшина из «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Кроме того, группа иностранных наемников ВСУ покинула позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаного в Харьковской области. По разным данным, речь может идти о количестве до 300 человек. Они угрожали украинским офицерам и военнослужащим, заявляя о готовности «развернуть штыки».

