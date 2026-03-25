Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 13:14

Озвучена тактика, которая поможет Ирану заключить мир на выгодных условиях

Военэксперт Кнутов: мощный удар по США позволит Ирану диктовать условия мира

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нанесение мощного удара по США даст Ирану возможность диктовать условия урегулирования конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, существует вероятность, что Вашингтон и Тель-Авив могут вновь спровоцировать боевые действия на Ближнем Востоке в будущем.

Где гарантия, что через полгода американцы с Израилем не нанесут новый удар, не уничтожат руководство и не поделят уже беззащитный Иран? Такая вероятность очень велика, и в Тегеране должны это понимать. Поэтому для иранцев, с моей точки зрения, пятидневная приостановка ударов — это не просто пауза: в это время идут корабли, везут десант, подвозят оружие, ракеты и другие боеприпасы. То есть идет подготовка к массированному удару США и Израиля по территории Ирана. Поэтому я полагаю, что они должны сопротивляться и постараться все-таки нанести американцам неприемлемый ущерб в данном конфликте, который может сыграть на их репутации. И уже потом договариваться, чтобы иранские интересы были включены в новый договор, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что соглашение на условиях Тегерана поможет частично защитить страну от потенциальных атак со стороны Израиля в будущем. По словам военэксперта, израильтяне в первую очередь стремятся к уничтожению Ирана и его разделению. Кроме того, отметил Кнутов, у Иерусалима есть планы по восстановлению Третьего храма, и Вашингтон поддерживает в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что США приостановили удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней, но это не означает отказ от дальнейших атак. По информации зарубежных СМИ, Вашингтон и Тель-Авив по-прежнему рассматривают более радикальные шаги.

Иран
США
Израиль
конфликты
Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.